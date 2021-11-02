В суд поступило дело о 155 млн рублей ущерба, нанесенного Центру радиологии в Песочном

В Петербурге завершилось следствие по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, которое прошлым летом возбудили в отношении двух бывших сотрудников ФГБУ "Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова" (РНЦРХТ), расположенного в Песочном, и двух сотрудников ООО "Омега строй", занимавшихся строительным контролем. Фигурантов, согласно информации от объединенной пресс-службы судов, обвиняют в нанесении ущерба учреждению на сумму более 155,1 млн рублей.

Во столько следствие оценило по факту не выполненные подрядчиком работы по капитальному ремонту в четырех строениях, принадлежащих научному центру. Утверждается, что, действуя по предварительному сговору, все пятеро подследственных знали о неисполнении работ по контракту, а акты приемки были "заведомо подложными". Отсутствие ремонта "повлекло тяжкие последствия в виде материального ущерба и невозможности эксплуатации корпусов", говорится в сообщении.

Фигуранты дела находятся под запретом определенных действий: им, в частности, нельзя использовать средства связи, включая интернет.