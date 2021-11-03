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Новости 12:45

Националиста из оргкомитета "Русского марша" арестовали на 10 суток накануне шествия

фото ЗакС политика Националиста из оргкомитета "Русского марша" арестовали на 10 суток накануне шествия

Перовский суд в Москве арестовал пресс-секретаря Ассоциации народного сопротивления Никиту Зайцева на 10 суток, об этом Зайцев сообщил в своем телеграм-канале.

Свой арест Зайцев считает политически мотивированным.

Зайцева задержали накануне вечером. Ему вменили нарушение ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям полиции). По версии полицейских, он отказался предоставить им свой паспорт.

Зайцев входит в оргкомитет "Русского марша", который националисты ежегодно проводят 4 ноября. 19 октября они подали заявку на проведение шествия в Москве.

За год до этого, в 2020 году, мэрия отказала в согласовании "Русского марша" из-за эпидемии коронавируса. Националисты все равно вышли на шествие от станции метро "Цветной бульвар", полицейские задержали несколько десятков участников акции.

 

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