Чиновники накажут бары, ресторан и компьютерный клуб за прием посетителей в локдаун

Сотрудники комитета по контролю за имуществом совместно с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле в ходе рейда по барам Петербурга выявили 11 заведений, которые продолжили работать в локдаун, сообщили в Смольном.

Чиновники прошлись по барам в Центральном, Московском и Приморском районах, проверили более 70 организаций. Большинство трабования выполняли и не работали в вечерние и ночные часы, часть заведений работала на доставку и навынос.

Однако 11 заведений продолжили принимать посетителей, несмотря на запреты. В число нарушителей попали бары на улице Рубинштейна, кафе на Московском проспекте, ресторан на улице Некрасова, бары на Владимирском проспекте и улице Жуковского, компьютерный клуб на Фермском шоссе. Два бара попались на нарушениях повторно.

На заведения составлены протоколы, им грозят штрафы до 300 тысяч рублей.