ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:17

Хабаровского священника в шестой раз арестовали за участие в митингах и пикетах

фото ЗакС политика Хабаровского священника в шестой раз арестовали за участие в митингах и пикетах

Протоиерей Андрей Винарский, активный участник протестных акций в Хабаровске, получил шестой за последние месяцы административный арест. Суд счел его виновным в нарушении правил проведения публичных мероприятий и отправил в спецприемник на десять суток, передают "Сибирь.Реалии"*. Последний по счету протокол ему выписали за одиночный пикет в поддержку местного "навальниста" Алексея Ворсина.

С прошлого лета, когда в регионе начались волнения и демонстрации в связи с арестом бывшего губернатора Сергея Фургала, Винарский отсидел в спецприемнике в общей сложности 52 дня. Несмотря на спад протестов, он до последнего времени продолжал публично поддерживать Фургала, находящегося в столичном СИЗО по обвинению в организации убийств 16-летней давности. После пятого ареста Винарскому запретили служить, а светские власти грозили применить к нему "дадинскую" статью и заменить очередную "административку" за митинг или пикет уголовным делом.

*Минюст внес издание в реестр СМИ, исполняющих функцию иноагента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама