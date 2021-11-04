"Единая Россия" проведет съезд 4 декабря

"Единая Россия" проведет третий этап съезда, приуроченный к 20-летию партии, 4 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на замсекретаря генсовета "Единой России" Сергея Перминова.

Дата создания партии отмечается 1 декабря. В этот день в 2001 году состоялся учредительный съезд "Единой России", которая родилась из партий "Единство" Сергея Шойгу и "Отечество" Юрия Лужкова.

Депутат Госдумы Александр Борисов сообщил, что на съезде 4 декабря ожидается ротация в высшем и генеральном советах партии.

Первый этап съезда единороссов прошел 19 июня: на нем утвердили списки на выборах в Госдуму. Второй состоялся 24 августа: тогда утвердили народную программу.