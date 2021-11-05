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Новости 12:18

Ленобласть решила не продлевать режим нерабочих дней

фото ЗакС политика Ленобласть решила не продлевать режим нерабочих дней

Правительство Ленобласти решило не продлевать после 8 ноября режим нерабочих дней, объявленный из-за коронавируса, сообщили региональные власти.

Такое решение принял губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Зампред правительства по социальным вопросам Николай Емельянов назвал ситуацию с заболеваемостью в регионе полностью контролируемой. По его словам, область поддерживает резерв свободных коек, есть запас медикаментов и средств индивидуальной защиты, область готовится закупить еще лекарств и масок с заделом на первые месяцы 2022 года

"Так что необходимости продлевать нерабочие дни в Ленинградской области нет. Это касается и системы образования, где двухнедельный перерыв, нужный, чтобы прервать цепочку заболеваний, мы полагаем достаточным для того, чтобы школы и профессиональные учебные заведения могли с 8 ноября возобновить работу в обычном режиме", — сказал Емельянов.

Все предприятия торговли возобновят работу, но с ограничениями, которые действовали до нерабочих дней. В том числе сохранится требование пускать посетителей по QR-кодам о вакцинации или перенесенном заболевании.

 


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