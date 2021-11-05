Правозащитный совет Петербурга предложил изменить работу избиркомов из-за нарушений на выборах

Правозащитный совет Петербурга оценил минувшие выборы в Госдуму и Заксобрание как неудовлетворительные и высказал несколько предложений для исправления ситуации, заявление опубликовала член совета Евгения Литвинова.

Правозащитники заявили о многочисленных нарушениях, которые носят системный характер, и считают причиной "организованную деятельность избирательных комиссий".

"Систематичность и массовость мелких нарушений, выявленных на избирательных участках, говорит о некоем механизме массового искажения результатов выборов. То, что на одном участке кажется мелким недочетом, в массе своей на всех участках такие недочеты составляют систему и несут в себе максимальный ущерб избирательному праву", - заявили в Правозащитном совете.

По мнению членов совета, избирательная система требует немедленных изменений. Они предлагают отказаться от многодневного голосования и проводить выборы одним днем, создавать избиркомы исключительно из представителей партий, постоянно обучать членов избиркомов, выделить дополнительно деньги на обеспечение УИКов техническим оборудованием.

Также правозащитники предлагают проводить надомное голосование только при подаче заявлений, не собирая списки стариков и инвалидов в органах социальной защиты, изменить систему видеонаблюдения, снабдить все мониторы в центрах наблюдения возможностью перемотки записей, повсеместно внедрять КОИБы для исключения корректировки итоговых результатов и учесть "негативный опыт дистанционного электронного голосования.