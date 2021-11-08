Горсуд признал недействующим положение петербургского закона, касающееся выгула собак

Петербуржец Сергей Кожухов смог через Горсуд добиться отмены одного из положений городского закона об административных правонарушениях. В своем заявлении он настаивал на том, что правила выгула собак не соответствуют федеральному законодательству (498-ФЗ), скорректированному еще три года назад.

В петербургской редакции правил до последнего времени допускались прогулки с собакой без намордника и поводка только при условии, что их высота в холке не превышает сорока сантиметров. Однако в федеральном законе эта деталь никак отдельно не оговаривается, передает объединенная пресс-служба судов. Более того, в РФ составлен перечень потенциально опасных собак и отдельно определен порядок их выгула, однако ни один из этих документов не берет в расчет такой критерий, как высота холки.

Таким образом, "региональные требования законодательства не соответствуют требованиям формальной определенности, ясности правовой нормы и ее согласованности с системой действующего правового регулирования". Положение о высоте холки Горсуд признал недействующим.