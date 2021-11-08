ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:36

Лидеру "лимоновцев" вменяют демонстрацию запрещенной символики

фото ЗакС политика Лидеру "лимоновцев" вменяют демонстрацию запрещенной символики

Одному из руководителей незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В Лимонова" Андрею Дмитриеву, задержанному 7 ноября после акции в честь годовщины Октябрьской революции, вменяют публичное демонстрирование символики запрещенной организации (ст. 20.3 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру адвокат Алексей Калугин.

По словам защитника, протокол составили за маску Дмитриева с символикой партии – гранатой "лимонкой" и молнией в белом круге на красном фоне. Официально этот символ не признан экстремистским. 

Наказание по этой статье предусматривает административный арест до 15 суток. 

Накануне стало известно, что Дмитриеву по итогам состоявшейся 7 ноября акции хотят вменить распитие алкоголя в общественном месте (ст. 20.20 КоАП) и организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). 

В воскресенье, 7 ноября, в Петербурге состоялись торжественные мероприятия в честь 104-й годовщины Великой Октябрьской революции. Одно из них проходило у памятника Ленину у Финляндского вокзала. В нем приняли участие около 50 человек, среди которых присутствовали представители партий "РОТ-Фронт", "Другая Россия Э.В. Лимонова" и других. По итогам акции задержали одного из лидеров коммунистов, 70-летнего Виктора Тюлькина и четверых "лимоновцев". 

Напомним, в конце сентября за символику с "лимонкой" в Екатеринбурге на 15 суток арестовали троих другороссов.

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама