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Новости 18:22

Лидера "РОТ-Фронта" Тюлькина отпустили с протоколом о нарушении правил проведения митинга

фото ЗакС политика Лидера "РОТ-Фронта" Тюлькина отпустили с протоколом о нарушении правил проведения митинга

Вечером 7 ноября из отдела полиции №3 выпустили первого секретаря незарегистрированной партии "РОТ-Фронт" Виктора Тюлькина. На него составили протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч.5 ст.20.2 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру адвокат Алексей Калугин. 

70-летнему коммунисту грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. 

Тюлькина задержали после возложения цветов к памятнику Ленина у Финляндского вокзала в честь 104-й годовщины Октябрьской революции. В мероприятии участвовали около 50 человек. После акции также задержали четырёх членов "Другой России Э. В. Лимонова", среди которых один из лидеров незарегистрированной партии Андрей Дмитриев. Им вменили распитие алкоголя в общественном месте. 

В начале 1990-х Тюлькин был одним из создателей партии РКРП. В 2003-2007 годах работал депутатом Госдумы. В парламент он избрался по списку КПРФ. С 2010 года принимает участие в деятельности партии "РОТ-Фронт". 

Подробнее о том, как отпраздновали годовщину революции в Петербурге  в материале ЗАКС.Ру. 


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