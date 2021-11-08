В Ленобласти продлили запрет на работу ночных клубов и на проведение концертов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил коррективы, внесенные 8 ноября в "антиковидное" постановление.

С этого дня в регионе на неопределенный срок приостанавливается работа ночных клубов, дискотек, проведение концертов и любого рода массовых мероприятий. Кроме того, так называемая красная зона, где тяжелее всего обстоят дела с распространием инфекции, стала включать в себя Лодейнопольский и Подпорожский районы.

Отметим, что с 30 октября вход в заведения общепита в регионе стал возможным только при наличии QR-кода, подтверждающего иммунизацию. Как и в Петербурге, нерабочие дни в Ленобласти продлились с 30 октября по 7 ноября и не были продлены.