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Новости 15:20

Театр "Буфф" устранил антиковидные нарушения и сохранил QR-код коллективного иммунитета

фото ЗакС политика Театр "Буфф" устранил антиковидные нарушения и сохранил QR-код коллективного иммунитета

Театр "Буфф" в Красногвардейском районе, которому грозило аннулирование QR-кода коллективного иммунитета из-за несоблюдения противоэпидемических требований, вернулся к обычному режиму работы, устранив нарушения. Вечером 9 ноября состоится постановка комедии "Ландыш серебристый", сообщается на официальной странице культурного учреждения в "ВКонтакте".

Напомним, в ходе нерабочей недели в начале ноября у чиновников Смольного возникли серьезные претензии к театру. Сотрудники комитета по культуре установили, что во время спектакля "Примадонна" в зале не соблюдалась социальная дистанция, у посетителей не мерили температуру, за ношением масок не следили, тогда как буфет вопреки правилам мини-локдауна продолжал работу. До устранения всех недочетов, на которые в результате ушла неделя, театру запретили принимать гостей.


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