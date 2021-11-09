Три депутата Госдумы от Петербурга проголосовали против законопроекта о региональной власти

Только три из 14 петербургских депутатов Государственной думы в первом чтении проголосовали против проекта закона Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса о принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. Инициатива, в частности, предусматривает возможность для глав регионов оставаться на своих постах больше двух сроков подряд.

Согласно данным поименного голосования, из представителей Петербурга против высказались Оксана Дмитриева, не представляющая ни одну из фракций, член КПРФ Сергей Пантелеев и депутат от "Новых людей" Ксения Горячева. Отметим, что если коммунисты единодушно не поддержали инициативу, то из 15 членов фракции "Новые люди" пять человек были за, пять против и пять воздержались.

Воздержалась также депутат от "Справедливой России - За правду" Елена Драпеко. Ее однопартиец Олег Нилов, как и большинство членов фракции эсеров, не голосовал.

Все петербургские представители фракции "Единая Россия", за исключением Евгения Марченко, высказались за. Опальный Марченко не голосовал. В целом во фракции единороссов нашлись шесть депутатов, которые проголосовали против законопроекта в первом чтении.

Фото: duma.gov.ru/