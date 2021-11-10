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Новости 11:19

Из-за нарушения санитарных требований суд приостановил работу одного из супермаркетов "Лэнд"

фото ЗакС политика Из-за нарушения санитарных требований суд приостановил работу одного из супермаркетов "Лэнд"

Московский районный суд Петербурга приостановил на десять суток деятельность супермаркета "Лэнд" на территории ТЦ "Космос" (улица Типанова, 27-29) после того, как инспекция выявила множественные санитарные нарушения на внутренней кухне. Представители контролирующих органов, в частности, установили, что стены в кулинарном цеху грязные, что не работает вентиляционная вытяжка.

"Имеется перекрест встречных потоков готовой продукции и грязной посуды (вход в помещение холодного цеха из помещения горячего цеха осуществляется через помещение моечной); отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха на участках, где осуществляется порционирование кулинарных и кондитерских изделий", - говорится в сообщении от объединенной пресс-службы судов.

При этом к соблюдению антиковидных требований у проверявших претензий не нашлось.

Отметим, что это не первая серьезная проблема у сети "Лэнд" нынешней осенью. В конце октября РБК писал, что арендодатель пытается выселить супермаркет из здания на Лахтинском проспекте.


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