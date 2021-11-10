В России наблюдается снижение числа новых случаев COVID-19, в Петербурге оно растет

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 38 058 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 1102 случая инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1239 человек. Это новый абсолютный антирекорд. Сумели поправиться 34 565 пациентов.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве 3927 новых больных, в Петербурге – 2942 (на 262 больше, чем накануне), в Подмосковье – 2649. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 2825 человек с коронавирусом и скончались 82 (накануне – 88).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.