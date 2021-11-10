ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:10

Бельский: Я знаю только одного Бориса Вишневского

фото ЗакС политика Бельский: Я знаю только одного Бориса Вишневского

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский прокомментировал его недавний подарок депутату от "Яблока" Борису Вишневскому

Накануне стало известно, что спикер преподнес оппозиционеру переливной календарик. Фотография "яблочника" на этом подарке превращается в портрет его "двойника", который изменил фамилию и внешность, чтобы конкурировать с представителем "Яблока" на выборах. На брифинге в Мариинском дворце у Бельского спросили, подарил ли он такой же календарик второму изображенному на нем "Борису Вишневскому". 

- Календарик этот я не делал. Он мне достался абсолютно случайно, - рассказал спикер ЗакСа. - Что касается других Борисов Вишневских, я знаю только одного Бориса Вишневского - это Борис Лазаревич Вишневский. Когда у меня оказался такой забавный календарик, я посчитал, что Борис Лазаревич должен на память себе его оставить. Я думаю, что он будет с юмором относится по отношению к этому по истечению определенных лет. 

Напомним, "двойник" Вишневского из муниципального совета 78 после выборов вернул себе прежнее имя - Виктор Быков. Он рассказал, зачем менял паспорт и шёл на выборы в интервью ЗАКС.Ру. 

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Вишневский Борис Лазаревич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама