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Новости 14:52

Смертность от коронавируса в России среди пациентов на ИВЛ достигает 95%

фото ЗакС политика Смертность от коронавируса в России среди пациентов на ИВЛ достигает 95%

В здании Совета Федерации 10 ноября выступил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, который представил усредненную статистику, касающуюся смертности россиян от коронавируса. На нее ссылается "Интерфакс".

Общая смертность среди граждан с официально подтвержденным коронавирусом варьируется в пределах 1,5-4%. Среди тех, кто попадает в стационар, она выше: от 7% до 15%. Наконец хуже всего обстоят дела у пациентов, которых потребовалось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких: из них не выживает от 70% до 95%.

Что касается самих членов Совета Федерации, которым зачитывал свой доклад Авдеев, то из 167 сенаторов сделали прививку 133. Такие данные огласил глава комитета палаты по регламенту Вячеслав Тимченко. Из его коллег 31 переболевший инфекцией ждет, когда можно будет сделать защитную инъекцию. Еще трое не хотят прививаться по различным соображениям.

В свою очередь, по данным спикера Совфеда Валентины Матвиенко, в аппарате этого органа власти привились более 70% сотрудников.


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