В проекте постановления ЗакСа о поименном голосовании нашли "лазейку"

Комиссия по устройству государственной власти парламента Петербурга 11 ноября одобрила проект постановления, согласно которому все открытые голосования в ЗакСе будут поименными. Инициативу представил председатель комиссии Юрий Гладунов ("Единая Россия").

Тайно будут голосовать по персональным вопросам, в том числе, отметили в аппарате ЗакСа, об объявлении благодарности. Также группа из пяти депутатов может инициировать закрытое голосование. Для принятия этого решения будут необходимы голоса более трети членов парламента.

Против этого положения выступили представители "Яблока" и вице-спикер Марина Шишкина ("Справедливая Россия - За правду"). "Яблочник" Александр Шишлов назвал оговорку про одну треть "лазейкой".

- Это исключение из правил закона, которое меняет его суть в принципе, - заявила Шишкина.

Она пообещала воздерживаться при голосовании по проекту, пока этот пункт не исключат. Гладунов заметил, что подобные условия есть и в других региональных парламентах, в том числе в Мосгордуме.

Согласно документу, выводиться на печать результаты должны в течение одного часа после оглашения итогов. Депутат от "Яблока" Борис Вишневский предложил не распечатывать данные, а выводить их на табло. Сотрудник аппарата ЗакСа Владимир Куликов сказал, что сделать это невозможно, поскольку имена всех парламентариев на табло не поместятся. Единороссы предложили Вишневскому подумать над поправками, например, пронумеровать депутатов или придумать им никнеймы для компактности.

Сергей Еремеев