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Новости 13:31

"Час муниципальных образований" пройдёт в ЗакСе 8 декабря

фото ЗакС политика "Час муниципальных образований" пройдёт в ЗакСе 8 декабря

Первый для седьмого созыва Заксобрания Петербурга "Час муниципальных образований" состоится на заседании 8 декабря. Дату назначила парламентская комиссия по устройству государственной власти. 

Перед депутатами традиционно выступят глава комитета территориального развития Андрей Чапуров и председатель Совета муниципальных образований, член фракции "Единая Россия" Всеволод Беликов. 

Их доклады решили построить на новом принципе. Фракциям предложили в течение 10 дней прислать интересующие их вопросы. Поднятые темы докладчики должны будут осветить в своих выступлениях. При необходимости ЗакС готов пригласить на заседание представителей других органов исполнительной власти, например, комитета финансов.

Сергей Еремеев


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