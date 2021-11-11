"Час муниципальных образований" пройдёт в ЗакСе 8 декабря

Первый для седьмого созыва Заксобрания Петербурга "Час муниципальных образований" состоится на заседании 8 декабря. Дату назначила парламентская комиссия по устройству государственной власти.

Перед депутатами традиционно выступят глава комитета территориального развития Андрей Чапуров и председатель Совета муниципальных образований, член фракции "Единая Россия" Всеволод Беликов.

Их доклады решили построить на новом принципе. Фракциям предложили в течение 10 дней прислать интересующие их вопросы. Поднятые темы докладчики должны будут осветить в своих выступлениях. При необходимости ЗакС готов пригласить на заседание представителей других органов исполнительной власти, например, комитета финансов.

Сергей Еремеев