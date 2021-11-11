ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:17

Прокуратуре Петербурга хотят разрешить подавать поправки к чужим законопроектам

фото ЗакС политика Прокуратуре Петербурга хотят разрешить подавать поправки к чужим законопроектам

В Устав Петербурге готовятся внести изменение, которое позволит региональной прокуратуре вносить поправки ко вторым чтениям не только собственных, но любых проектов законов. Комитет по законодательству ЗакСа одобрил инициативу на заседании 11 ноября.

Документ внесла сама прокуратура. Председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов ("Единая Россия") считает, что инициатива была продиктована здравым смыслом и только поможет в законотворческой работе.

- Кто бы ни был автором проекта, цель - оперативно реагировать на потребности общества. Если в ходе рассмотрения законопроекта прокуратура, как уполномоченный орган, увидит что-то, пусть она лучше подаст поправку, чем потом выступит с протестом или оформит представление. Поправка всегда лучше, чем мера прокурорского реагирования, - заявил ЗАКС.Ру Беликов. 

По его словам, комитет намерен внести законопроект на рассмотрение парламента в декабре.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама