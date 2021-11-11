Прокуратуре Петербурга хотят разрешить подавать поправки к чужим законопроектам

В Устав Петербурге готовятся внести изменение, которое позволит региональной прокуратуре вносить поправки ко вторым чтениям не только собственных, но любых проектов законов. Комитет по законодательству ЗакСа одобрил инициативу на заседании 11 ноября.

Документ внесла сама прокуратура. Председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов ("Единая Россия") считает, что инициатива была продиктована здравым смыслом и только поможет в законотворческой работе.

- Кто бы ни был автором проекта, цель - оперативно реагировать на потребности общества. Если в ходе рассмотрения законопроекта прокуратура, как уполномоченный орган, увидит что-то, пусть она лучше подаст поправку, чем потом выступит с протестом или оформит представление. Поправка всегда лучше, чем мера прокурорского реагирования, - заявил ЗАКС.Ру Беликов.

По его словам, комитет намерен внести законопроект на рассмотрение парламента в декабре.