ФСИН потребовала заменить условные исправительные работы, назначенные Соболь, на реальные

Федеральная служба исполнения наказаний РФ добивается замены условных исправительных работ, ранее назначенных соратнице Алексея Навального Любови Соболь, на реальные: речь идёт о деле о незаконном проникновении в жилище, делится РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу Симоновского райсуда Москвы.

В суде уточнили, что требование ФСИН обусловлено неисполнением возложенных на оппозиционерку обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления.

Добавим, ранее сообщалось, что после оглашения приговора по "санитарному делу" Любовь Соболь уехала из России.

Напомним, дело о проникновении в жилище на юристку завели после того, как в декабре 2020 года она приехала к дому Константина Кудрявцева – предполагаемого сотрудника ФСБ, имя которого фигурировало в расследовании об отравлении Навального в августе 2020 года. За некоторое время до приезда Соболь на канале политика была опубликована запись его разговора с Кудрявцевым, из которого следовало, что оппозиционера пытались отравить, нанеся ему отравляющее вещество на нижнее белье.

По версии следствия, Соболь "неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины", "применила физическую силу" к хозяйке квартиры, снимала "свои противоправные действия на телефон".