ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:33

ФСИН потребовала заменить условные исправительные работы, назначенные Соболь, на реальные

фото ЗакС политика ФСИН потребовала заменить условные исправительные работы, назначенные Соболь, на реальные

Федеральная служба исполнения наказаний РФ добивается замены условных исправительных работ, ранее назначенных соратнице Алексея Навального Любови Соболь, на реальные: речь идёт о деле о незаконном проникновении в жилище, делится РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу Симоновского райсуда Москвы.

В суде уточнили, что требование ФСИН обусловлено неисполнением возложенных на оппозиционерку обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления.

Добавим, ранее сообщалось, что после оглашения приговора по "санитарному делу" Любовь Соболь уехала из России.

Напомним, дело о проникновении в жилище на юристку завели после того, как в декабре 2020 года она приехала к дому Константина Кудрявцева – предполагаемого сотрудника ФСБ, имя которого фигурировало в расследовании об отравлении Навального в августе 2020 года. За некоторое время до приезда Соболь на канале политика была опубликована запись его разговора с Кудрявцевым, из которого следовало, что оппозиционера пытались отравить, нанеся ему отравляющее вещество на нижнее белье.

По версии следствия, Соболь "неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины", "применила физическую силу" к хозяйке квартиры, снимала "свои противоправные действия на телефон".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама