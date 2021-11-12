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Выборы 2021

Новости 14:09

Суд не стал отменять итоги выборов на двух участках Петербурга по искам КПРФ

фото ЗакС политика Суд не стал отменять итоги выборов на двух участках Петербурга по искам КПРФ

Приморский районный суд Петербурга 12 ноября отказал в удовлетворении исков КПРФ об отмене итогов выборов в городской парламент по УИК №№ 1748 и 1770 в 13-м избирательном округе, сообщил ЗАКС.Ру представитель коммунистов Владимир Андреев. 

На участке № 1770 проголосовали 1623 человека. При этом за первые два дня пришли лишь около 300 избирателей. Истец сомневается, что явка настолько значительно увеличилась в последний день. Он ходатайствовал о просмотре записей с камер видеонаблюдения, но суд в этом отказал. 

– У нас возникли объективные сомнения, что именно 1300 человек проголосовали в последний день. Мы предложили посмотреть явку на 18 часов [третьего дня голосования]. По предварительным данным, она составляла около 200-300 человек. Получается, в последние часы пришла тысяча человек. Суд решил, что нет необходимости истребовать записи, – рассказал Андреев. 

После закрытия помещения для голосования, до начала подсчета голосов с того же участка удалили члена комиссии с правом решающего голоса от "Яблока" Владислава Сергеева. 

– У нас на участке было неустановленное лицо. Я всем объявил об этом, сказал, что мы не можем начать подсчет голосов и вызвал полицию. Полиция приехала и забрала меня в отдел. Основанием для задержания стало заявление председателя. Позже в полиции сообщили, что это был ложный донос, – сообщил ЗАКС.Ру Сергеев. 

По данным ГАС "Выборы", на участке № 1770 за единоросса Андрея Горшечникова проголосовал 1201 человек, а за кандидата от КПРФ Алексея Богачева, занявшего второе место, — 302 избирателя. 

Член комиссии с правом совещательного голоса Екатерина Курбанова на своей странице "ВКонтакте" сообщала, что изначально председатель УИК заявила о 246 голосах за Богачева, а за Горшечникова — 209. В итоговом протоколе эти суммы поменяли местами, определив единоросса победителем, считает истец. Ответчик утверждает, что все записи, составленные до итогового протокола, не относятся к официальным документам, сказал Андреев.

– У нас официальным является протокол. По сути дела, избирательная комиссия ссылается на те данные, которые сама же и выносит. Говорят, что комиссия внесла все правильно, так как с их данными все бьется. Она сама себя поддерживает, – рассказал представитель истца. 

Будут ли коммунисты обжаловать решение районного суда, Андреев пока не знает. Он отметил, что на оспаривание законом отведено лишь десять дней, причем из-за коронавирусных ограничений своевременно получить отметку с датой поступления иска судом невозможно, а при подаче по электронной форме могут зарегистрировать обращение спустя неопределенное время.

Константин Леньков


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