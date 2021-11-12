Суд не стал отменять итоги выборов на двух участках Петербурга по искам КПРФ

Приморский районный суд Петербурга 12 ноября отказал в удовлетворении исков КПРФ об отмене итогов выборов в городской парламент по УИК №№ 1748 и 1770 в 13-м избирательном округе, сообщил ЗАКС.Ру представитель коммунистов Владимир Андреев.

На участке № 1770 проголосовали 1623 человека. При этом за первые два дня пришли лишь около 300 избирателей. Истец сомневается, что явка настолько значительно увеличилась в последний день. Он ходатайствовал о просмотре записей с камер видеонаблюдения, но суд в этом отказал.

– У нас возникли объективные сомнения, что именно 1300 человек проголосовали в последний день. Мы предложили посмотреть явку на 18 часов [третьего дня голосования]. По предварительным данным, она составляла около 200-300 человек. Получается, в последние часы пришла тысяча человек. Суд решил, что нет необходимости истребовать записи, – рассказал Андреев.

После закрытия помещения для голосования, до начала подсчета голосов с того же участка удалили члена комиссии с правом решающего голоса от "Яблока" Владислава Сергеева.

– У нас на участке было неустановленное лицо. Я всем объявил об этом, сказал, что мы не можем начать подсчет голосов и вызвал полицию. Полиция приехала и забрала меня в отдел. Основанием для задержания стало заявление председателя. Позже в полиции сообщили, что это был ложный донос, – сообщил ЗАКС.Ру Сергеев.

По данным ГАС "Выборы", на участке № 1770 за единоросса Андрея Горшечникова проголосовал 1201 человек, а за кандидата от КПРФ Алексея Богачева, занявшего второе место, — 302 избирателя.

Член комиссии с правом совещательного голоса Екатерина Курбанова на своей странице "ВКонтакте" сообщала, что изначально председатель УИК заявила о 246 голосах за Богачева, а за Горшечникова — 209. В итоговом протоколе эти суммы поменяли местами, определив единоросса победителем, считает истец. Ответчик утверждает, что все записи, составленные до итогового протокола, не относятся к официальным документам, сказал Андреев.

– У нас официальным является протокол. По сути дела, избирательная комиссия ссылается на те данные, которые сама же и выносит. Говорят, что комиссия внесла все правильно, так как с их данными все бьется. Она сама себя поддерживает, – рассказал представитель истца.

Будут ли коммунисты обжаловать решение районного суда, Андреев пока не знает. Он отметил, что на оспаривание законом отведено лишь десять дней, причем из-за коронавирусных ограничений своевременно получить отметку с датой поступления иска судом невозможно, а при подаче по электронной форме могут зарегистрировать обращение спустя неопределенное время.

Константин Леньков