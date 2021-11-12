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Привитые "Спутником Лайт" петербуржцы жалуются на неработающие QR-коды

фото ЗакС политика Привитые "Спутником Лайт" петербуржцы жалуются на неработающие QR-коды

Жители Петербурга, поставившие в последние две недели укол "Спутника Лайт", сообщают о неработающих QR-кодах, делится "Фонтанка".

"Сегодня, пытаясь попасть в театр, я узнала, что мой код снова недействителен, как и во время якобы "сбоя" в понедельник", — рассказала петербурженка Елена.

Она уточнила, что вакцинировалась ещё 25 октября, однако в её личном кабинете на "Госуслугах" сообщается, что приписанный ей код начнёт действовать лишь с 15 ноября.

Аналогичная ситуация произошла с петербурженкой Натальей: укол "Спутника Лайт" она получила 3 ноября.

"Первый сертификат от 08.11 был на 6 месяцев с даты вакцинации, после исправлений сбоя портала стал на 12 месяцев с даты вакцинации, на сегодня сертификат недействителен — начнет действовать с 24.11, через 21 день после даты вакцинации", — высказалась женщина.

Согласно методическим рекомендациям Министерства здравоохранения РФ, лица, прошедшие вакцинацию либо повторно вакцинировавшиеся от коронавируса, должны получить QR-код только после введения второго компонента препарата либо по завершении вакцинации однокомпонентным "Спутником Лайт". Выдаваемый по итогу QR-код действителен в течение одного года. При этом информации о сроках активизации кодов в рекомендациях Минздрава нет.

В петербургском комитете по здравоохранению заявили, что знают о ситуации, однако уточнить, сбой ли это "Госуслуг" или нововведение, не могут.

"Этот вопрос нужно адресовать порталу "Госуслуг", который в ведении Минцифры", — отметила в разговоре с изданием представитель комздрава.


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