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В ЗакСе обсудят защитный статус для парка Малиновка

фото ЗакС политика В ЗакСе обсудят защитный статус для парка Малиновка

Комиссия по городскому хозяйству Заксобрания Петербурга в понедельник, 15 ноября, рассмотрит проект закона о включении в перечень зон зеленых насаждений общего пользования территории в парке Малиновка, за которую несколько лет бьются местные жители. Проект повестки парламентского органа опубликовал на личной странице "ВКонтакте" председатель комиссии Валерий Гарнец ("Единая Россия").

Законопроект о защите участка в Малиновке от риска застройки в августе 2019 года, менее чем за месяц до выборов, внес глава города Александр Беглов. Однако с тех пор региональный парламент инициативу так и не рассмотрел. Предыдущий спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поддерживал идею строительства православного храма в парке. Курировал инициативу возведения храма протоиерей Петр Мухин, настоятель домовой церкви при Мариинском дворце.

Протесты против планов строительства в Малиновке начались еще при губернаторе Георгии Полтавченко. Летом 2017 года он пообещал ничего не размещать на территории зеленой зоны. Поправки в закон о ЗНОП от оппозиционных депутатов, ежегодно пытавшихся включить в охранный перечень участок в Малиновке, постоянно блокировались парламентским большинством. 

Отметим, что также комиссия по городскому хозяйству намерена обсудить 15 ноября эффективность уборки территорий с использованием воздуходувных устройств.


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