Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков привился от коронавируса однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", которую рекомендуют всем переболевшим инфекцией. Ощущения после инъекции у него были не из приятных.

"Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, не взирая на антитела. Температура была день", - рассказал он РИА "Новости".

Напомним, что Песков подхватил коронавирус в мае 2020 года. Впоследствии на вопросы о вакцинации он отвечал, что не видит в ней смысла из-за сохраняющегося высокого уровня антител. В последний раз он ссылался на это обстоятельство в прошлом декабре. Таким образом, чиновник поставил чиновник в течение 2021 года, но не в последний момент и не в связи с введением QR-кодов: так, по крайней мере, он сказал "Интерфаксу".