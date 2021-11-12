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Новости 20:36

Песков рассказал о своей одноэтапной вакцинации

фото ЗакС политика Песков рассказал о своей одноэтапной вакцинации

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков привился от коронавируса однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", которую рекомендуют всем переболевшим инфекцией. Ощущения после инъекции у него были не из приятных.

"Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, не взирая на антитела. Температура была день", - рассказал он РИА "Новости".

Напомним, что Песков подхватил коронавирус в мае 2020 года. Впоследствии на вопросы о вакцинации он отвечал, что не видит в ней смысла из-за сохраняющегося высокого уровня антител. В последний раз он ссылался на это обстоятельство в прошлом декабре. Таким образом, чиновник поставил чиновник в течение 2021 года, но не в последний момент и не в связи с введением QR-кодов: так, по крайней мере, он сказал "Интерфаксу".


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