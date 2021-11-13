В РФ обновлён очередной суточный антирекорд по количеству COVID-смертей: скончался 1241 человек

В России стало на 39 256 COVID-заражённых больше: очередными данными суточной статистики поделился оперативный штаб. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло отметки в 9 031 851, из которых вылечились 7 754 764, а умерли 254 167.

За минувшие 24 часа жертвой коронавируса стал 1241 пациент – это новый антирекорд.

В Петербурге суточный прирост инфицированных составил 3273 человека: показатели снова поднялись на фоне возобновления рабочей недели после локдауна. Ещё 10 ноября сообщалось о 2942 заражённых, 11-го – о 3230, 12-го – о 3421.

Побороли болезнь при этом ещё 3882 петербуржца, а скончались 70. За всё время с начала пандемии в городе на Неве заболели 748 605 местных жителей.