"Фокус на мероприятиях, которые не подразумевают большого скопления людей": Пиотровский – о новогодних гуляниях

Ответственный за культурный блок вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский вышел в прямой эфир в ходе стрима Александра Беглова "ВКонтакте" и вкратце рассказал о том, каким в нынешних пандемийных реалиях будет празднование Нового года в Северной столице.

"Мы сделали фокус на мероприятиях, которые не подразумевают большого скопления людей. [Атмосферу] поддержит наша традиционная ярмарка на Манежной площади, в этот раз ее части также будут представлены на Конюшенной площади и Певческом мосту, где тоже можно будет что-то приобрести. В этом году мы представим горожанам два новых больших катка – в ЦПКиО имени Кирова и на Конюшенной площади. Это наше новшество", - поделился Пиотровский.

Вице-губернатор напомнил, что 20 декабря на Дворцовой площади вновь появится живая ель: ранее такой выбор сделали сами жители города в ходе опроса.

Наконец, заключил Пиотровский, не так давно Смольный представил обновлённый брендбук городских украшений к Новому году. В брендбуке прописана общая концепция новогоднего оформления, возможные формы наружного украшения, варианты цветовых решений и применения растений, предложены рекомендации по декорированию балконов и витрин, ярмарок и новогодних лавок. Авторы концепции совместили символизм европейского Рождества со стилем Российской империи периода правления Петра I, которые отсылают к первым дворцам Петербурга и ангелу на шпиле Петропавловской крепости.