Противники строительства школы дзюдо в парке Сахарова направят обращения в СК, комблаг, Раховой и Беглову

Днем 14 ноября в парке академика Сахарова прошел народный сход с участием десятков жителей и активистов, которые выступают против строительства в нем спортивной школы имени Анатолия Рахлина (тренера по дзюдо действующего президента РФ). Съемку события вел портал Activatica.

Главным спикером на мероприятии стала активистка, бывший муниципальный депутат МО "Финляндский округ" Светлана Уткина, которая согласовала с собравшимися тексты обращений в различные органы власти. Официальные просьбы вмешаться в ситуацию тем или иным способом в ближайшее время направят новоназначенному главе комитета по благоустройству Василию Пониделко (до этой недели он возглавлял Калининский район), губернатору Александру Беглову, депутату ЗакСа от этой территории Елене Раховой и в Следственный комитет.

Участники встречи сошлись на том, что строительство школы опасно с точки зрения возможного обрушения зданий по Замшиной улице, часть из которых уже сегодня покрыты трещинами, и, кроме того, снизит стоимость недвижимости в округе. Кроме того, критике подверглись доводы чиновников в пользу прокладки аллеи, которая неизбежно приведет к вырубке берез. По мысли сторонников строительства и нового благоустройства, прямая аллея соединит два памятника в парке, создаст кратчайший путь между ними, что "логично". Между тем, по словам Уткиной, логичного здесь ничего быть не может, поскольку "в парке никто никуда не спешит". Экс-мундеп предрекает, что, если не продолжать стоять на своем, парк "разрежут по кусочкам" и в нем рано или подно станут парковать машины.

Активисты добиваются того, чтобы строительство перенесли в Полюстровский парк в Красногвардейском районе. Ранее ФАС нашла нарушения в закупке на строительство школы дзюдо, которую собираются начать возводить уже в нынешнем году.