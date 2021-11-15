Смольный хочет значительно увеличить количество камер на улицах

Поправкой губернатора ко второму чтению проекта бюджета Петербурга на 2022 год заложены дополнительные средства на закупку и размещение камер видеонаблюдения в рамках проекта "Безопасный город", сообщил председатель комитета финансов Алексей Корабельников на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа 15 ноября.

По его словам, сейчас на улицах города 63,5 тысяч камер. В Смольном хотят, чтобы к 2024 году их стало 100 тысяч.

Ранее, в ходе летних "нулевых чтений" бюджета представители комитета по информатизации и связи заявили, что намерены к 2025 году довести количество уличных камер до 180 тысяч.

Сергей Еремеев