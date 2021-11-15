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Новости 12:20

Смольный хочет значительно увеличить количество камер на улицах

фото ЗакС политика Смольный хочет значительно увеличить количество камер на улицах

Поправкой губернатора ко второму чтению проекта бюджета Петербурга на 2022 год заложены дополнительные средства на закупку и размещение камер видеонаблюдения в рамках проекта "Безопасный город", сообщил председатель комитета финансов Алексей Корабельников на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа 15 ноября. 

По его словам, сейчас на улицах города 63,5 тысяч камер. В Смольном хотят, чтобы к 2024 году их стало 100 тысяч. 

Ранее, в ходе летних "нулевых чтений" бюджета представители комитета по информатизации и связи заявили, что намерены к 2025 году довести количество уличных камер до 180 тысяч. 

Сергей Еремеев


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