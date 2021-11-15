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Новости 14:40

Петербургский закон о "наливайках" хотят поправить

фото ЗакС политика Петербургский закон о "наливайках" хотят поправить

Комитет по законодательству парламента Петербурга подготовил поправку в собственный закон, запрещающий продавать спиртное в помещениях площадью менее 50 кв. м в случае, если они находятся в "хрущевках" или "домах-кораблях". 

Инициатива, напомним, была призвана бороться с "наливайками". Она должна вступить в силу в 2022 году. 

Правка, которую предложил комитет, устраняет внутреннее противоречие в документе. Из статьи 1 закона "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге", где и прописаны правила продажи спиртного, предлагают убрать утверждение о том, что он исключает регулирование розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания. 

В пояснительной записке к новому законопроекту говорится, что это положение не соответствует поправкам, которые касались "наливаек".

Сергей Еремеев


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