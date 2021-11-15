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Новости 14:57

В Ленобласти открыли специальное отделение для беременных с коронавирусом

фото ЗакС политика В Ленобласти открыли специальное отделение для беременных с коронавирусом

В Тосно открылось трехэтажное отделение для беременных женщин, инфицированных коронавирусом, которое рассчитано на пятьдесят коек, передает пресс-служба правительства Ленобласти. Роддом оборудован всей необходимой техникой: имеются система кислородной поддержки, мониторы и функциональные кровати. В реанимационном отделении обособили одноместную палату для женщин с COVID-19.

"В тосненское отделение маршрутизируются роженицы с коронавирусом из всех районов области. Специалисты роддома прошли обучение, организованное ведущими врачами Перинатального центра в Гатчине. При необходимости женщины из Тосно переводятся в ковидный госпиталь в ЛОКБ", - рассказал глава областного Минздрава Сергей Вылегжанин.

По наблюдениям сотрудников родильного отделения, где уже появились на свет двадцать детей, с инфицированными коронавирусом будущими мамами часто случаются преждевременные роды. Отмечается, что снизить риск такого развития событий помогает вакцинация, произведенная не раньше 22 недели беременности.

фото: lenobl.ru


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