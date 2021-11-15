Для 18-летнего юноши, ударившего силовика на акции 23 января, запросили 4,5 года колонии

Государственный обвинитель в лице прокурора запросил 4,5 года воспитательной колонии для 18-летнего молодого человека, который в ходе протестной акции 23 января ударил сотрудника Росгвардии, информирует РИА "Новости".

Юноше инкриминируют несколько эпизодов ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти, не опасного для здоровья").

Как полагают следователи, 23 января молодой человек, находясь недалеко от улицы Большая Дмитровка в Москве, ударил росгвардейца по ноге.

После этого суд запретил ему выходить из дома с 22:00 до 06:00, использовать средства связи и интернет.

В день митинга 23 января Максиму Леликову было 17 лет, на сегодняшний день он уже отметил совершеннолетие.

Протестное фото Леликова попало на обложку номера "Новой газеты". На снимке он с перевязанной головой. ТАСС при этом писал, что молодой человек якобы "имитировал" травму головы.