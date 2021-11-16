Петербург и Хельсинки договорились о запуске "Аллегро" с 12 декабря

Связывающий Хельсинки и Петербург скоростной поезд "Аллегро" будет запущен с 12 декабря "с учётом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", уведомляет оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

"Решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией – две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки", - приводит РИА "Новости" сообщение оперштаба.

Ранее финские железнодорожники заявляли о готовности возобновить сообщение между двумя городами, однако всему препятствовал закрытый пропускной пункт Вайниккала. Не так давно было объявлено, что он должен возобновить работу с наступлением рождественских праздников.

Следует добавить, что попасть в Финляндию могут далеко не все желающие. Подробнее ознакомиться с правилами проезда в страну можно здесь.