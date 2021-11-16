Ударившему силовика на протесте 23 января юноше дали 4 года условного срока

Тверской райосуд Москвы назначил 4 года условного срока 18-летнему фигуранту "дворцового дела" Максиму Леликову, делится РАПСИ.

Леликова признали виновным по статье о применении насилия к сотруднику полиции (ч. 1 ст. 318 УК) в ходе протестной демонстрации в поддержку Алексея Навального, которая прошла 23 января.

По версии следствия, он "нанёс сотруднику Росгвардии удар в область ноги", находясь недалеко от улицы Большая Дмитровка.

В день митинга 23 января Максиму Леликову было 17 лет, на сегодняшний день он уже отметил совершеннолетие.

Протестное фото Леликова попало на обложку номера "Новой газеты". На снимке он с перевязанной головой. ТАСС при этом писал, что молодой человек якобы "имитировал" травму головы.