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Новости 18:57

В Петербурге за все время пандемии скончалось шестеро детей с коронавирусом

фото ЗакС политика В Петербурге за все время пандемии скончалось шестеро детей с коронавирусом

Начиная с весны прошлого года суммарно в Петербурге зафиксировали смерть шестерых детей, у которых был диагностирован коронавирус. Пятеро из них пытались спасти усилиями сотрудников Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ), а еще одного безуспешно лечили в Городской детской больнице имени Филатова, передает "Интерфакс".

"Мы принимаем наиболее тяжелую группу детей - это дети, которые, кроме ковида, болеют еще и тяжелой сопутствующей патологией. Это опухоли, лейкоз, это эндокринная патология, дети, которые нуждаются в хирургическом лечении", - рассказал ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов.

По словам Иванова, к нему в университетскую клинику поступали и поступают дети в том числе с крайне тяжелой формой коронавируса - с поражением легких вплоть до 85%. Поэтому ректор называет предрассудками представление, будто COVID-19 - исключительно "взрослая" болезнь.


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