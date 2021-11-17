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Новости 11:03

В Ленобласти угнали мобильный пункт вакцинации, принадлежащий Тихвинской больнице

фото ЗакС политика В Ленобласти угнали мобильный пункт вакцинации, принадлежащий Тихвинской больнице

В Ленинградской области неустановленные на данный момент личности украли пункт мобильной вакцинации граждан от COVID-19, информирует Baza.

Специальный медицинский автомобиль "ГАЗон NEXT" принадлежит Тихвинской центральной районной больнице. Последний раз он был припаркован в Больничном проезде.

Уточняется, что спецтранспорт пропал в ночь с 13 на 14 ноября.

"Такая машина стоит около 4 млн рублей и оборудована системой слежения, однако найти её пока не могут. В полиции возбудили уголовное дело", - добавили в Baza.


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