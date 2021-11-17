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Новости 11:29

За сутки от коронавируса скончались 1247 россиян - это новый максимум с начала пандемии

фото ЗакС политика За сутки от коронавируса скончались 1247 россиян - это новый максимум с начала пандемии

Летальная коронавирусная статистика в РФ за минувшие 24 часа пополнилась 1 247 новыми случаями — это новым максимум с начала пандемии, отчитались в оперативном штабе. Днём ранее, 16 ноября, от инфекции скончались 1 240 человек, до этого антирекордом была 1 241 COVID-смерть. Таким образом, общее число жертв коронавируса за всё время пандемии достигло отметки 259 084.

На фоне роста летальной статистики в РФ снижается общий уровень заболеваемости. За сутки COVID-19 подхватили 36 626 человек, что на 0,52% меньше, чем 16 ноября (36 818).

Общее число заражённых достигло показателя 9 182 538. За день излечились 36 388 человек, всего — 7 882 836.

В Петербурге коронавирус подтвердился у 2 793 местных жителей, выздоровели 2 573, скончались 84.


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