Парламент Петербурга утвердил во втором чтении инициативу о новых налогах и льготах

Законодательное собрание Петербурга на заседании 17 ноября приняло во втором чтении проект закона Смольного, устанавливающий объемный пакет поправок в налоговое законодательство региона.

К документу было подано 15 поправок. Приняли только предложения "Единой России". В частности, единороссы выступили за продление льгот по налогу на имущество для организаций культуры, искусства, образования, физкультуры, спорта, здравоохранения и социального обслуживания. Согласно поправке, такие организации в 2022 году смогут выплачивать только 50% от размера налога.

Также было одобрено одно из предложений депутатов от "Новых людей". Оно касается дополнительных льгот для резидентов особой экономической зоны "Санкт-Петербург".

Остальные поправки отклонили. В частности, "яблочник" Борис Вишневский предложил не увеличивать налог на доход физических лиц в 2022 году, а Ирина Иванова из КПРФ выступила за то, чтобы освободить гостиничный бизнес и организации конгрессно-выставочной сферы от уплаты налога на имущество не только за 2020 и 2021, но и за 2022 год.

Напомним, ранее принятым за основу документом, в частности, предложено ввести льготы для организаций, оказывающих гостиничные и лечебно-оздоровительные услуги в пансионатах. Организации конгрессно-выставочной сферы хотят освободить от уплаты имущественных налогов за 2021 год, а резидентам особой экономической зоны "Санкт-Петербург" снизить ставки по налогу на прибыль.

С другой стороны, гаражи, машино-места и объекты незавершенного строительства юридических лиц предложено облагать налогом на имущество по кадастровой стоимости. С начала 2023 года до 500 квадратных метров будет снижена планка для обложения этим же налогом административно-деловых и торговых центров, нежилых помещений, предназначенных и используемых под офисы, торговые объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания. Сейчас планка была на уровне 1 тысячи кв. метров. С 0,1% до 0,3% планируется поднять ставку налога на земли для сельскохозяйственного использования.

Сергей Еремеев