ЗакС утвердил поправку в закон о "наливайках"

Заксобрание Петербурга 17 ноября одобрило в первом чтении поправку в городской закон, который запрещает продавать спиртное в помещениях площадью менее 50 кв. м в случае, если они находятся в "хрущевках" или "домах-кораблях". Документ вступит в силу в следующем, 2022 году.

Поправку предложил комитет по законодательству ЗакСа. Она должна устранить противоречие в документе.

Из статьи 1 закона "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге", где и прописаны правила продажи спиртного, предлагают убрать утверждение о том, что он исключает регулирование розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания.

В пояснительной записке к новому законопроекту говорится, что это положение не соответствует поправкам, которые касались "наливаек".

Сергей Еремеев