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Новости 12:05

В Уфе с Лилии Чанышевой и других "навальнистов" взыскали 530 тысяч рублей за работу МВД на акции 23 января

фото ЗакС политика В Уфе с Лилии Чанышевой и других "навальнистов" взыскали 530 тысяч рублей за работу МВД на акции 23 января

Кировский районный суд Уфы удовлетворил иск регионального управления МВД и взыскал с местных активистов Лилии Чанышевой, Ольги Комлевой и Ильгама Янбердина ущерб за сверхурочную работу полиции на протестной демонстрации 23 января 2021 года, информирует "Апология протеста".

Сумма исковых требований составила 529 400,11 рублей. На данный момент решение пока не обрело легитимную силу, в связи с чем будет обжаловано.

Интересы Лилии Чанышевой представлял адвокат Апологии Алексей Захаров.

Напомним также, 10 ноября Чанышеву арестовали на два месяца по делу о создании экстремистского сообщества в отношении сотрудников структур оппозиционера Алексея Навального (ч.1 ст. 282.1 УК). Ей грозит до десяти лет лишения свободы. 


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