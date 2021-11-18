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Новости 11:18

На экс-главу штаба Навального* в Вологде завели дело об уклонении от службы в армии

фото ЗакС политика На экс-главу штаба Навального* в Вологде завели дело об уклонении от службы в армии

Бывший глава штаба Навального* (ФБК*) в Вологде Евгений Кочегин стал фигурантом уголовного дела об уклонении от альтернативной службы (ч. 2 ст. 328 УК РФ), информирует телеграм-канал "Ваш Дозор".

Активист полагает, что его дело политизировано и является "наказанием" за борьбу против фальсификаций на сентябрьских выборах в Госдуму.

"Военкомат не исполняет законный порядок направления на службу. Они подделывают документы и игнорируют медзаключение, предполагающее освобождение", — делится впечатлениями Кочегин.

Комментируя разбирательство, юрист организации по защите прав призывников Сергей Семушин уверен, что дело активиста необоснованно.

"В действиях Кочегина не имеется состава уклонения, поскольку в таких действиях должен наличествовать умысел. Евгений же добивается от военного комиссариата соблюдения в отношении него установленного законом порядка направления на альтернативную службу, который до настоящего времени должным образом не соблюдён", — заявил юрист.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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