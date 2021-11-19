В США подготовили резолюцию о непризнании Путина президентом после 2024 года

В Конгресс США направили резолюцию о непризнании российского президента Владимира Путина президентом в случае, если он решит баллотироваться на очередной срок в 2024 году.

Согласно мнению авторов документа, "Путин находится у власти благодаря нарушениями при выборах, а его дальнейшее пребывание в должности — незаконно". Изменение Конституции РФ в 2020 году названо "нарушающим законы и международные обязательства России". Напомним, согласно последним принятым коррективам, президентские сроки Путина "обнуляются", позволяя ему баллотироваться на новый срок.

"Любая попытка Путина остаться в должности после 2024 года должна повлечь непризнание со стороны США", — указано в резолюции.

Резолюция имеет рекомендательный характер, при этом в Москве уже успели сделать жёсткие заявления на её счёт, информирует РИА "Новости". К примеру, член Совета Федерации Владимир Джабаров назидательно отметил, что если конгрессмены одобрят документ, это "приведёт к разрыву отношений".

Добавим также, 18 ноября пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что Путин и Джо Байден в ближайшее время могут поговорить на тему выборов.

"Я не исключаю, что президент Соединенных Штатов поговорит с президентом России в определенный момент в будущем", — высказалась Псаки.

Сам Путин на вопрос о намерении участвовать в выборах 2024 года отвечает уклончиво.