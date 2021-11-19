В РФ третий день подряд обновляется максимум по суточному приросту COVID-смертей: умерли 1254 человека

Суточная коронавирусная статистика пополнилась 37 156 новыми случаями заражения россиян, оповестили в оперативном штабе. При этом в стране уже третий день подряд обновляется антирекорд по приросту COVID-смертей: инфекция унесли жизн 1254 человек.

Отметим, что число умерших от коронавируса ежедневно не опускается ниже 1200 начиная с 9 ноября. Максимальные показатели также были зарегистрированы 17 и 18 ноября.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Москве — 3 371, Петербурге — 2 714, Московской области — 1 777, Самарской области — 1 764, Краснодарском крае — 903, Крыму — 884, Нижегородской области — 784.

В Северной столице жертвами COVID-19 стали ещё 77 местных жителей.