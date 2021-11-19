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Новости 16:51

Калининградский губернатор Алиханов повторно заразился коронавирусом

фото ЗакС политика Калининградский губернатор Алиханов повторно заразился коронавирусом

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во второй раз подхватил коронавирусную инфекцию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Об этом свидетельствует его свежий положительный ПЦР-тест, сделанный перед рабочей поездкой в столицу.

"Антон Андреевич чувствует себя нормально, симптомов почти не наблюдается. Он проходит изоляцию на рабочем месте", – рассказал пресс-секретарь чиновника Дмитрий Лысков.

По его словам, пока регулярно сдаваемые тесты не дадут отрицательный результат, губернатор не покинет рабочего места.

Прошлой осенью Алиханов выражал желание привиться вакциной "ЭпиВакКорона", в эффективности которой многие эксперты сомневаются.

фото: kremlin.ru


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