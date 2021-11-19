Калининградский губернатор Алиханов повторно заразился коронавирусом

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во второй раз подхватил коронавирусную инфекцию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Об этом свидетельствует его свежий положительный ПЦР-тест, сделанный перед рабочей поездкой в столицу.

"Антон Андреевич чувствует себя нормально, симптомов почти не наблюдается. Он проходит изоляцию на рабочем месте", – рассказал пресс-секретарь чиновника Дмитрий Лысков.

По его словам, пока регулярно сдаваемые тесты не дадут отрицательный результат, губернатор не покинет рабочего места.

Прошлой осенью Алиханов выражал желание привиться вакциной "ЭпиВакКорона", в эффективности которой многие эксперты сомневаются.

фото: kremlin.ru