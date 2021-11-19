Суд отказал кандидату в ЗакС Багрову в иске об отмене итогов выборов на 29 участках

Выборгский районный суд Петербурга 19 ноября отказал в удовлетворении иска экс-кандидата в депутаты Законодательного собрания от "Яблока" по 5-му избирательному округу Юрию Багрову. Он пытался отменить итоги голосования на 29 участках.

Среди них был участок № 343, на котором массово голосовали курсанты. Там претензии возникли к надомному голосованию.

- В первый же день 600 человек проголосовали вне помещения, не подавая личных заявлений. Имелось лишь одно письмо без перечисления фамилий на одной бумажке от замначальника академии по военно-политической работе, который просил прислать им урну по каким-то медицинским соображениям, чтобы развести потоки. Что мешало им развести потоки, направив людей голосовать в другой день, когда у них пустой участок был в субботу и воскресенье — вопрос интересный, - отмечает Багров.

Экс-кандидат считает, что в случае, когда количество бюллетеней после надомного голосования превышает число заявлений, то вся урна должна быть аннулирована. Участковая комиссия признавать их недействительными не стала.

На некоторых участках, продолжает Багров, членам комиссии удалось за считанные часы собрать несколько сотен бюллетеней на надомном голосовании, что, по мнению "яблочника", невозможно физически. Кроме того, на некоторых участках удалось обнаружить различия между копиями итоговых протоколов, выданных членам комиссий, и данными, опубликованными в ГАС "Выборы". В частности, Багров утверждает, что на участке № 243 у кандидата "Единой России" Александра Егорова "сняли" голоса в пользу коммунистки Ирины Ивановой.

"Яблочник" планирует в пятидневный срок обжаловать решение районного суда в городском.