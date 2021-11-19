ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:12

Суд отказал кандидату в ЗакС Багрову в иске об отмене итогов выборов на 29 участках

фото ЗакС политика Суд отказал кандидату в ЗакС Багрову в иске об отмене итогов выборов на 29 участках

Выборгский районный суд Петербурга 19 ноября отказал в удовлетворении иска экс-кандидата в депутаты Законодательного собрания от "Яблока" по 5-му избирательному округу Юрию Багрову. Он пытался отменить итоги голосования на 29 участках. 

Среди них был участок № 343, на котором массово голосовали курсанты. Там претензии возникли к надомному голосованию. 

- В первый же день 600 человек проголосовали вне помещения, не подавая личных заявлений. Имелось лишь одно письмо без перечисления фамилий на одной бумажке от замначальника академии по военно-политической работе, который просил прислать им урну по каким-то медицинским соображениям, чтобы развести потоки. Что мешало им развести потоки, направив людей голосовать в другой день, когда у них пустой участок был в субботу и воскресенье — вопрос интересный, - отмечает Багров. 

Экс-кандидат считает, что в случае, когда количество бюллетеней после надомного голосования превышает число заявлений, то вся урна должна быть аннулирована. Участковая комиссия признавать их недействительными не стала. 

На некоторых участках, продолжает Багров, членам комиссии удалось за считанные часы собрать несколько сотен бюллетеней на надомном голосовании, что, по мнению "яблочника", невозможно физически. Кроме того, на некоторых участках удалось обнаружить различия между копиями итоговых протоколов, выданных членам комиссий, и данными, опубликованными в ГАС "Выборы". В частности, Багров утверждает, что на участке № 243 у кандидата "Единой России" Александра Егорова "сняли" голоса в пользу коммунистки Ирины Ивановой.

"Яблочник" планирует в пятидневный срок обжаловать решение районного суда в городском.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама