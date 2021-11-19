ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:53

В Петербурге обновился рекорд по числу вакцинированных граждан за сутки

фото ЗакС политика В Петербурге обновился рекорд по числу вакцинированных граждан за сутки

Комитет по здравоохранению Смольного сообщил в своем Telegram-канале, что четверг 18 ноября стал днем очередного рекорда. За этот день в городе произвели 36 229 инъекций от коронавируса. Из них 19 810 инъекций было совершено первым компонентом вакцины.

По последним данным комитета, Петербург как субъект федерации занимает в рейтинге регионов двадцатую строчку по доле вакцинированного населения.

Отметим, что рост числа привитых, помимо официальной пропаганды, объясняется еще и тем, что с 1 декабря без QR-кода о пройденной вакцинации петербуржцы не смогут посещать заведения общепита, торговые центры и непродовольственные магазины. Исключение составят только граждане, имеющие медотвод от прививки. С 15 ноября без QR-кодов уже не пускают в спортивные, культурные и развлекательные объекты.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама