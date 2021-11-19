В Петербурге обновился рекорд по числу вакцинированных граждан за сутки

Комитет по здравоохранению Смольного сообщил в своем Telegram-канале, что четверг 18 ноября стал днем очередного рекорда. За этот день в городе произвели 36 229 инъекций от коронавируса. Из них 19 810 инъекций было совершено первым компонентом вакцины.

По последним данным комитета, Петербург как субъект федерации занимает в рейтинге регионов двадцатую строчку по доле вакцинированного населения.

Отметим, что рост числа привитых, помимо официальной пропаганды, объясняется еще и тем, что с 1 декабря без QR-кода о пройденной вакцинации петербуржцы не смогут посещать заведения общепита, торговые центры и непродовольственные магазины. Исключение составят только граждане, имеющие медотвод от прививки. С 15 ноября без QR-кодов уже не пускают в спортивные, культурные и развлекательные объекты.