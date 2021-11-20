Профессор Соловей: Из QR-кодов в будущем хотят сделать подобие выездных виз

Политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей, традиционно преподносящий свою информацию как некий инсайд из высших эшелонов российской власти, рассказал о возможном будущем QR-кодов, которые сегодня присваивают всем привитым от коронавируса. По его сведениям, президент Владимир Путин с увлечением отнесся к самой технологии QR-кодов, как и в последнее время ко всему, связанному с цифровизацией. Соловей утверждает, что в планы Кремля якобы может входить использовать по максимуму все возможности, которые чиновникам дает введение персональных кодов.

"[Путин] считает это ключевым элементом контроля общества. QR-коды могут, кстати, заменять выездные визы. Вы хотите куда-нибудь выехать, на паспортном контроле предъявляете QR-код, и вам говорят: "Недействителен". - "Как же так?" - "Не знаем, идите, разбирайтесь, обращайтесь туда, где вам его выдавали", - рассказал профессор в интервью каналу RTVi.

По словам гостя студии, руководство страны нуждалось в этом не всегда: впервые идея введения подобия выездных виз пришла к нему в разгар российско-украинского конфликта, а затем на несколько лет возобладал другой подход к оппозиционно настроенным соотечественникам.

"Потом решили: не надо, пусть вражины уезжают. А потом решили, что вражин уехало много, ведь они развернули там инфраструктуру, что, в общем, чистая правда. Поэтому лучше расправляться с ними здесь. Система QR-кодов с выездом-невыездом за границу – это же прекрасный механизм контроля для поддержания лояльности, так люди будут бояться", - рассудил профессор.

Напомним, что до середины декабря регионы будут рассматривать правительственный законопроект, по которому с февраля предполагается пускать в большинство общественных мест только привитых от коронавируса граждан или граждан с задокументированными противопоказаниями к прививке.