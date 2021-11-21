Из колонии в Ленобласти вышел на свободу фигурант "дворцового дела" Туганков

В воскресенье, 21 ноября, из расположенной на территории Ленинградской области колонии-поселения вышел на свободу фигурант "дворцового дела" Евгений Туганков, делится "ОВД-Инфо"*.

В марте текущего года 48-летний Туганков, работавший на момент задержания охранником, был приговорён в году лишения свободы по уголовному делу о насилии над правоохранителем. По версии следствия, в ходе протеста 31 января, проходившего у стен ТЮЗа в Петербурге, он ударил бойца ОМОН.

Во время одного из заседаний Туганков представил свою версию произошедшего.

"Я оказался на Пионерской площади. Увидел, как люди — люди в черном для меня они были, не видел опознавательных знаков — пытались арестовать человека. Я посчитал несправедливым и посчитал нужным, таким образом, вмешаться", — рассказывал он.

Вину в инкриминируемом ему правонарушении Туганков признал, его дело рассматривалось в особом порядке.

Напомним также, в начале ноября из колонии-поселения освободился ещё один фигурант "дворцового дела" Иван Пунегов, осуждённый по статье, аналогичной той, по которой осуден Туганков.

*Минюст внёс проект в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов