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Новости 10:55

COVID-19 и ОРВИ заставляют петербургские школы переходить на удалёнку

фото ЗакС политика COVID-19 и ОРВИ заставляют петербургские школы переходить на удалёнку

Ввиду усложнения эпидемической ситуации ряд петербургских школ был вынужден перейти на удалённый формат обучения: причина — рост заболеваемости детей ОРВИ и коронавирусом, оповещает городской комитет по образованию.

Ещё неделю назад все классы в учебных заведениях учились очно.

"По данным на 22 ноября в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты 15 групп в 14 детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 71 класс в 37 школах (0,35 % от общего количества классов в городе)", — отчитались в комитете.

При этом количество закрытых групп в детсадах заметно сократилось: по состоянию на 15 ноября, не работала 21 группа в 16 садах.

Возросло также количество школьников, перешедших на дистант по заявлению родителей — 2 609 против 2 105 неделей ранее.


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