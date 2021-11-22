Более 66 тысяч ветеранов и блокадников получили 50 тысяч рублей в честь годовщины открытия "Дороги жизни"

Свыше 66 тысяч ветеранов и блокадников в Петербурге и Ленобласти получили выплаты в связи с 80-летием "Дороги жизни", сообщили в Смольном.

Указ о единовременной выплате в 50 тысяч рублей подписывал президент Владимир Путин в сентябре. Эту выплату получили граждане, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Губернатор Александр Беглов подписывал постановление о выплатах также блокадникам, прожившим менее четырех месяцев в осажденном городе.

Беглов в честь годовщины "Дороги жизни" напомнил, что 22 ноября 1941 года началась доставка хлеба по льду Ладожского озера: до 1943 года это был единственный путь, который связывал блокадный Ленинград с остальной частью СССР. По этой дороге в эвакуацию вывезли свыше 1,4 млн горожан, в город доставили более 2,3 млн тонн грузов, большая часть из которых — продукты.

Беглов назвал "Дорогу жизни" "ярчайшей страницей" в истории Петербурга и заявил, что "подобного примера борьбы за жизнь мировая история не знает". Он поблагодарил ветеранов, защитников и жителей Ленинграда и пожелал мира и добра петербуржцам.